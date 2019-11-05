Москва, , 14:38 — REGNUM В Кремле вопрос о назначении должности спецпредставителя России по взаимодействию с арабскими странами не стоит на повестке дня, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне не известно о каких-либо обсуждениях на этот счет, такого вопроса нет на повестке дня», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Джо Байден считает, что Российская Федерация существенно укрепила свои позиции в Сирийской Арабской Республике, а также упрочила положение президента этой страны Башара Асада.

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