Киев, 5 ноября 2019, 14:38 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг сведения о срыве переговоров между Украиной и МВФ. Об этом он заявил 5 ноября, отвечая на вопросы журналистов.
Он рассказал, что представители МВФ хотят убедиться, что Украина сделает всё возможное, чтобы взыскать средства из обанкротившихся банков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном банке Украины заявили, что ожидают получить первый транш от МВФ до конца 2019 года.
Читайте также: Ждем денег до конца года: Нацбанк Украины заявил, что с МВФ все по плану