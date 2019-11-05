Москва, , 14:32 — REGNUM Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров транзита российского газа через территорию Украины неизменна, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос об уровне и качестве переговоров с Украиной по данной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Нафтогазу» и Газпрому следует обнулить взаимные претензии. Российский лидер напомнил, что Газпром ничего не транзитирует, а транзитирует «Нафтогаз». Остальные претензии также выглядят абсурдно.

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