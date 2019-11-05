Москва, 5 ноября 2019, 14:25 — REGNUM Многие жители Украины не понимают, что происходит в Золотом, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова депутата Верховной рады Ирины Геращенко, которая объявила, что Журавлёв посетил Золотое незаконно, и что в связи с этим она подготовит запрос в СБУ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Геращенко назвала провокацией визит депутата Государственной думы РФ Алексея Журавлёва в Золотое. В свою очередь министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал нарушением приезд Журавлёва на территорию Золотого.