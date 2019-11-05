Анкара, , 14:26 — REGNUM Задержание сестры ликвидированного лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади подтвердил 5 ноября руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Арест сестры аль-Багдади является еще одним примером успеха наших контртеррористических операций», — написал глава президентской пресс-службы на своей странице в Twitter.

Алтун также отметил, что Турция лидирует в борьбе с терроризмом во всех его формах.

Напомним, о задержании 4 ноября старшей сестры известного лидера террористов сообщило Associated Press, ссылаясь на некоего высокопоставленного чиновника из Турции. Отмечалось, что с ней были супруг, невестка и пятеро детей.