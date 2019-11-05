Москва, , 14:28 — REGNUM Закон лежит в основе судебного приговора, вынесенного главе «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Томске. Об этом заявил 5 ноября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о решении суда в отношении жителя Томска, Песков подчеркнул, что в администрации главы государства не могут и не будут давать оценку правосудию. Суд опирается на действующее законодательство, напомнил он, в котором нет каких-либо нововведений, касающихся сект.

Песков добавил также, что есть разные мнения о поправках в законодательство, однако развития такой идеи пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске руководителя регионального отделения секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признали виновным в экстремизиме. Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы.

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