Москва, , 14:21 — REGNUM Соединённые Штаты подрывают Парижское соглашение по климату. Об этом 5 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции журналистам.

«Безусловно, это (выход Соединённых Штатов из соглашения) самым серьезным образом подрывает это соглашение, потому что это страна, которая лидирует с точки зрения эмиссии», — сказал Песков.

Он добавил, что без американской стороны, у которой крупнейшая экономика в мире, говорить о соглашении по климату весьма трудно.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак сообщил, что ООН получила уведомление от США о выходе из Парижского соглашения по климату. Выход Соединённых Штатов из соглашения вступит в силу через год после получения уведомления в ООН.

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