Анкара, , 16:32 — REGNUM Новый докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчез Амор в Брюсселе в своем интервью в здании Европарламента в Брюсселе на вопрос журналиста о том, почему ЕС не осудил теракт с участием смертника Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны в Телль-Абьяде, ответил: «У нас нет инстанции, которая могла бы установить, кто совершил эту атаку, поэтому никаких заявлений мы не делали».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Начо Санчез Амор отметил: «Турция слишком вольно и широко употребляет термин «террорист», что осложняет выявление подлинных террористов. Таким образом, затрудняется восприятие ваших правомерных опасений насчёт безопасности Европой».

Политик добавил: «Естественно, что бороться с попыткой государственного переворота правомерно. Но характеризовать любые действия как терроризм — неправильно. Это мешает выявлению настоящего терроризма».