Москва, , 14:10 — REGNUM Отвечая на вопрос журналистов о помиловании гражданина Норвегии Фруде Берга, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки рассмотрения прошения о помиловании в России не установлены. Об этом он сообщил журналистам 5 ноября на пресс-конференции.

Однако он отметил, что для рассмотрения прошения есть определенная процедура.

«Каких-то точных сроков нет. Там есть определенная процедура, определенная инстанция, которая выносит свои рекомендации <…>, но точных сроков никаких нет», — сообщил Песков.

Также пресс-секретарь не ответил, поступило ли в Кремль прошение Берга о помиловании.

Напомним, 16 апреля Московский городской суд вынес решение, согласно которому Берг был приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж против России. По некоторым данным, Берг в России собирал информацию об атомных подлодках. Его информатором мог быть работник российского оборонного предприятия.

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