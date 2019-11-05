Цхинвал, , 14:01 — REGNUM Председатель Комитета связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Хасан Гиголаев и и.о. министра связи ДНР Игорь Халепа подписали меморандум о международном сотрудничестве в сфере почтовой связи. Об этом 4 ноября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Как рассказал Хасан Гиголаев, меморандум предусматривает решение многих вопросов в области связи: почтовые отправления между ДНР и Южной Осетией писем, посылок, бандеролей и т.д. Председатель комитета связи добавил, что стороны работают над вопросами денежных почтовых переводов. В будущем в рамках меморандума могут быть заключены отдельные договоры.

Южная Осетия и Донецкая Народная Республика планируют осуществлять обмен опытом по вопросам оказания услуг почтовой связи и предоставления возможностей профессиональной подготовки специалистов в сфере почтовой связи. Меморандум также предполагает проведение взаимных консультаций по вопросам участия в деятельности международных организации в сфере почтовой связи и проведение совместных конференций, симпозиумов и выставок.

Южная Осетия признала независимость ДНР и ЛНР в июне 2014 года. В ноябре 2016 года в Донецке министерство связи ДНР и Комитет связи и массовых коммуникаций Южной Осетии подписали меморандум о сотрудничестве, который стал первым международным межведомственным документом в истории дипломатических отношений двух республик.

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