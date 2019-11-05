Анкара, , 16:44 — REGNUM Новый докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчез Амор в Брюсселе в своем интервью в здании Европарламента в Брюсселе заявил: «Мы принимаем правомерные опасения Турции насчёт своей безопасности, однако это не означает, что мы одобряем односторонние действия в Сирии».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Начо Санчез Амор отметил: «Для обоснования правомерности операции «Источник мира» Турция подняла вопрос о 51-й статье Устава ООН. Однако предпринятые ею для устранения правомерных опасений насчёт своей безопасности шаги не соответствуют международному праву».

Политик добавил: «51-я статья Устава ООН работала бы, если Турция подверглась внешней агрессии». На вопрос журналиста о том, считается ли таковой ракетные обстрелы территории Турции Рабочей партией Курдистана и Отрядами народной обороны, Начо Санчез Амор ответил: «Я критикую любые атаки против гражданского населения. Я не защищаю какую-либо одну сторону, равным образом я критикую бомбардировки Телль-Абьяда».