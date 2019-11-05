Москва, 5 ноября 2019, 13:56 — REGNUM Законопроект о предупреждении о чрезвычайных ситуациях Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
Уточняется порядок обращения органов власти в случае ЧС к СМИ и операторам связи.
Правительство РФ наделяется полномочием по определению порядка взаимодействия органов власти с операторами связи и редакциями СМИ для передачи (публикации) сигналов оповещения или экстренной информации.
«Есть необходимость отрабатывать систему голосового оповещения граждан», — согласился в ходе дискуссии замглавы Минсвязи Алексей Волин.
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