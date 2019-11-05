Киев, , 13:59 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко украл в 2014 году более 34 млн гривен или почти $1,4 млн у оборонного предприятия «Прогресс», заявил юрист Андрей Портнов 5 июня в своём telegram — канале.

«Ваше преступное кубло в период войны украло ещё и 34,3 миллиона гривен у государственной военной компании «Прогресс», перечислив деньги на британский офшор Linway Management LLP», — рассказал Портнов.

Он отметил, что соответствующий контракт под номером А-09/2014 Pr был оформлен в июле 2014 года, в момент активных боевых действий в Донбассе.

Портнов добавил, что все необходимые документы будут переданы в правоохранительные органы Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка не смог ответить, когда Порошенко будет вручено подозрение о совершении преступлений.

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