Москва, , 13:55 — REGNUM Замглавы Минсвязи Алексей Волин рассказал о трансляциях региональных телевизионных каналов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«С сегодняшнего дна в двух субъектах РФ начались трансляции региональных ТВ-каналов в рамках врезки на ОТР. Сегодня эти врезки начались на территории Калининградской области и Омской области», — сообщил Волин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Трансляция будет расширена.

«До конца месяца во всех субъектах РФ, где были проведены конкурсы на «21-ю» кнопку эти врезки ежедневном режиме работают», — указал замминистра.