Москва, , 13:53 — REGNUM Попытки Соединенных Штатов закрепить незаконное военное присутствие в Сирии неприемлемы. Об этом 5 ноября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«Любые действия, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», — заявил он.

Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Журналисты издания отметили, что для этого в регион направлены дополнительная бронетехника, тяжелое вооружение и около 300 военнослужащих.

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