Улан-Батор, , 13:47 — REGNUM Президент Монголбанка Надмидын Баяртсайхан и начальник комитета по финансовому регулированию Содномдаржаагийн Даваасурэн лишились своих постов по итогам прошедшего 5 ноября заседания постоянного комитета по вопросам экономики парламента Монголии.

Причиной увольнения стало то, что Монголия попала в «черный список» ФАТФ.

«В 2017 году у Монголии появился риск попасть в «черный список», ФАТФ требовал выполнить определенные условия и отвечать требованиям по борьбе с отмыванием денег. В июне этого года постоянный комитет по вопросам экономики вынес заключение, что Монголбанк недостаточно выполнил инструкцию ФАТФ. В связи с этим предлагаю освободить Надмидын Баяртсайхан с поста в соответствии с п.4 ст.26 Закона о Центральном банке», — заявил на заседании спикер парламента Гомбожавын Занданшатар.

По итогам заседания, большинством голосов членов комитета по вопросам экономики Надмидын Баяртсайхан был освобожден с поста президента Монголбанка.

Также была освобождена начальник комитета по финансовому регулированию Содномдаржаагийн Даваасурэн, которая до заседании подала заявление на увольнение по собственному желанию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Монголия попала в «черный» список ФАТФ. После этого спикер Парламента Монголии заявил, что должностные лица, которые должны были принять соответствующие меры для того, чтобы страна не попала в список, будут нести соответствующее наказание. Отметим, что наофициальном сайтеФАТФ Монголия упоминается в числе стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

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