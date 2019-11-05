Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Екатеринбургскому кинотеатру «Салют», который ранее грозили закрыть к концу 2019 года, ещё могут продлить срок работы. Об этом сообщает ЕАН.

По данным агентства, ни один из сотрудников МУПа так и не получил уведомлений о будущем сокращении, хотя документы должны предоставляться уходящим сотрудникам за два месяца до разрыва трудовых отношений.

Как заявил глава аппарата мэрии Илья Захаров, трудовое законодательство не будет нарушено.

«Если по закону нужно уведомлять за два месяца, значит — уведомят за два», — сказал чиновник.

Остаётся вероятность, что мэрия оформит постановление о ликвидации кинотеатра, отмечают в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальный кинотеатр могут превратить в учреждение для детей и юношества. В мэрии думают, как совместить на базе «Салюта» деятельность Дворца пионеров, который хотя перенести в здание кинотеатра, и возможности для кинопоказа.

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