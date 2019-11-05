Брюссель, 5 ноября 2019, 13:45 — REGNUM Польша нарушила нормы европейского права в рамках реформы своей судебной системы, говорится в приговоре Европейского суда.
«Польша нарушила обязательства, возложенные на неё в соответствии с законодательством Евросоюза», — говорится в решении.
Отмечается, что решение суда открывает возможность для санкционных действий Брюсселя против Варшавы.
Как сообщало ИА REGNUM, Польша присоединилась к ЕС в 2004 году. В настоящее время Брюссель оказывает давление на Польшу, требуя отказаться от проведения судебной реформы и угрожая Европейским судом. По мнению Брюсселя, реформа посягает на верховенство закона и независимость судебной системы в Польше.