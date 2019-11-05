Махачкала, , 13:46 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Дагестана — начальник республиканской полиции Дмитрий Гутыря получил звание генерал-майора полиции. Соответствующий указ от 4 ноября подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить специальное звание генерал-майора полиции Гутыре Дмитрию Васильевичу», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Дмитрий Гутыря родился в 1964 году в Ростовской области. Начинал карьеру в отделе по борьбе с экономическими преступлениями управления внутренних дел города Новочеркасска, где трудился на различных должностях почти 30 лет.

Начиная с 2008 года успел поработать в оперативно-разыскной части при главном управлении ВД Ростовской области, занимал высокие должности в полиции города Курска, Смоленской области, Северной Осетии. В Дагестан был переведен в августе 2018 года в звании полковника полиции.

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