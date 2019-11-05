Москва, , 13:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на развитие туризма на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается распространить упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

Появится возможность пересечь границу еще на трех пунктах пропуска на российско-китайской границе и еще на трех — на российско-монгольской, уточнил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

Морские порты, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, иностранными гражданами не востребованы, отмечают в правительстве РФ.

Ранее планировалось обсудить законопроект на заседании 24 октября, однако у парламентариев не хватило времени его рассмотреть.

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