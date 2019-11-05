Москва, , 13:32 — REGNUM Правительство РФ намерено расширить практику въезда по электронной визе на всю территорию России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября, об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.

«По поручению президента РФ ведется работа по распространению практики на всей территории Российской Федерации», — сказал Волков, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

В ходе обсуждения депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко отметил опасность такого открытия России для туристов из Китая.

Госдума обсуждает законопроект, которым предлагается распространить упрощенный порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.

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