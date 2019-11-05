Киев, , 13:34 — REGNUM На неподконтрольных Украине территория Донбасса, а также в Крыму осталось 21 предприятие, входившее в украинский государственный концерн «Укроборонпром», заявил глава концерна Айварас Абромавичус 5 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Сейчас «Укроборонпром», который мы получили, имеет 137 предприятий. 21 предприятие находится на «оккупированных» территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, поэтому фактически имеем 116», — рассказал он.

Чиновник отметил, что всего на предприятиях концерна работает почти 69 тыс. человек.

По его словам, из 116 оборонных предприятий Украины 46 являются убыточными. Общая сумма задолженностей предприятий «Укроборонпрома» составляет 10,6 млрд гривен или более $427 млн.

Абромавичус также перечислил наиболее проблемные предприятия. Среди них Харьковский авиационный завод, «Маяк», «Звезда», Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А.А. Морозова.

Напомним, Абромавичус был назначен руководителем «Укроборонпрома» президентом Украины Владимиром Зеленским в конце августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский опубликовал доказательства того, что у Абромавичуса, в нарушение законов Украины, есть второе гражданство.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после государственного переворота на Украине. На полуострове был проведён референдум, на котором более 95% населения поддержало воссоединение с Россией.