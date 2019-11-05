Анкара, , 13:30 — REGNUM Отряды курдских «Сил народной самообороны» не ушли из сирийских городов Телль-Рифаат и Манбидж. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 ноября на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, сообщает Anadolu Ajansı.

«Турция ожидает выполнения обязательств по северо-востоку Сирии. Нас не обмануть заявлениями о выводе террористов», — заявил турецкий лидер.

Как передавало ИА REGNUM, согласно меморандуму, подписанному 22 октября в Сочи Россией и Турцией, стороны договорились, что Анкара останавливает операцию «Источник мира», а курдские военизированные подразделения должны выйти из 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Города Телль-Рифаат и Манбидж также входят в эту зону.