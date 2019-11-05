Москва, , 13:24 — REGNUM Конкретных наметок возможной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, заявил 5 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, нет ясности, где лидеры двух стран смогут быть вместе на полях одного и того же международного мероприятия.

«Конкретных прикидок нет», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он хочет пригласить президента России Владимира Путина в Белый дом, а также на следующий саммит «Большой семерки», который должен пройти в США.

Читайте также: Экс-посол рассказал об отмене Трампом встречи с Путиным из-за Украины