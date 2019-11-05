Омск, , 13:20 — REGNUM Применение технологии блокчейна в государственном секторе обсудят участники XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана в Омске, сообщили 5 ноября в пресс-службе форума.

В рамках форума состоится панельная сессия «Перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий». Участники сессии обсудят возможности использования блокчейна и его потенциал с точки зрения защиты государственных структур.

Кроме того, на мероприятии будет поднята тема цифровизации сферы энергетики. Российские и казахстанские эксперты обсудят возможности для обмена опытом в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске состоится XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. 7 ноября состоится встреча между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомарт Токаевым.

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