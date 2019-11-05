Москва, , 13:16 — REGNUM Эстония не позволила войти российскому научно-исследовательскому судну «Академик Примаков» в её территориальные воды, что в очередной раз демонстрирует недружественное отношение Эстонии к России. Об этом 5 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт пресс-служба министерства.

«Данное решение вызывает крайнее недоумение с учетом того, что этому же судну в нынешнем году эстонской стороной дважды предоставлялись соответствующие разрешения. На этот раз ответили отказом, причём без объяснения причин», — заявила Захарова.

В МИД РФ констатируют, что это отнюдь не единичный случай за последнее время: так, в начале октября российский заместитель председателя правительства России не смог пролететь на территорией соседней прибалтийской республики. В апреле же Эстония запретила заход в свои воды парусника «Седов».

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — отметила официальный представитель МИД РФ.