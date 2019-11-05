Москва, , 13:04 — REGNUM Эстонские власти в октябре отказались принять в своем пространстве российское судно «Академик Примаков» и самолет с вице-премьером на борту. МИД России учтет подобные демарши при выстраивании отношений с Таллином, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства, опубликованном 5 ноября.

Так, Таллин отказался предоставить научно-исследовательскому судну разрешение на заход в свои воды, хотя ранее в текущем году «Академик Примаков» дважды приближался к берегам Эстонии. Отказ не сопровождался какими-либо объяснениями, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В начале октября в пролете через Эстонию было отказано самолету, на борту которого находился заместитель председателя правительства РФ, добавила она, не уточняя имя вице-премьера. В апреле в эстонские территориальные воды не смогло войти учебное судно «Седов».

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Эстония известна антироссийскими проявлениями. Так, ранее МИД этой страны не рекомендовал президенту Керсти Кальюлайд посещать Москву в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.

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