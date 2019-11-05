Москва, , 12:58 — REGNUM Те, кто в Тернополе встречал президента Украины Владимира Зеленского криками «Нет капитуляции!», это «диванные патриоты», считает международный обозреватель издательского дома «Корммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Они на митингах такие смелые — «Нет капитуляции!», «Давайте воевать до победного конца!». Видите, какие они якобы патриоты, — сказал Юсин. — Но соседняя Ивано-Франковская область сорвала призыв в Вооружённые силы Украины. Молодцы, конечно. Они такие патриоты, когда сидят на диване и пишут в Фейсбуке. Но воевать они почему-то не идут. Умирать за них должны другие. Типично западенская психология».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители города Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в этот город для представления нового губернатора, акцией «Нет капитуляции», направленной против исполнения Киевом «формулы Штайнмайера».

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