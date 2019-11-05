Москва, 5 ноября 2019, 12:58 — REGNUM Те, кто в Тернополе встречал президента Украины Владимира Зеленского криками «Нет капитуляции!», это «диванные патриоты», считает международный обозреватель издательского дома «Корммерсантъ» Максим Юсин. Об этом он заявил 5 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители города Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в этот город для представления нового губернатора, акцией «Нет капитуляции», направленной против исполнения Киевом «формулы Штайнмайера».
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