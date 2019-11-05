Ереван, 5 ноября 2019, 12:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран на пост председателя ПА ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
С предложением избрать Володина председателем ассамблеи в ходе заседания Совета ПА ОДКБ выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ.
Володин избран председателем ПА ОДКБ на три года.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочий визит председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина в Армению проходит 4−5 ноября.
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