Ереван, , 12:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин избран на пост председателя ПА ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

С предложением избрать Володина председателем ассамблеи в ходе заседания Совета ПА ОДКБ выступил спикер парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков. Киргизия в 2019 году председательствует в ОДКБ.

Володин избран председателем ПА ОДКБ на три года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рабочий визит председателя ПА ОДКБ, спикера Госдумы Вячеслава Володина в Армению проходит 4−5 ноября.

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