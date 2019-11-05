Анкара, , 13:23 — REGNUM Новый докладчик Европейского парламента по Турции Начо Санчез Амор в Брюсселе ответил на вопросы журналистов о текущем состоянии отношений между Турцией и ЕС. Он заявил: «В вопросе мигрантов Турция взвалила на себя тяжёлый груз, и в этом отношении она вправе требовать от нас помощи».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Начо Санчез Амор отметил: «Если проблема не разрешилась, то у Турции есть право на дополнительную финансовую помощь. Впрочем, турецкая операция «Источник мира» вряд ли способствует созданию атмосферы, этому благоприятствующей. Турция заявляла об отправке беженцев в зону безопасности. Это опасный шаг. Генсек ООН Антониу Гуттереш подчеркивал, что беженцы могут вернуться только добровольно, с обеспечением защиты их достоинства и безопасности. Кого Турция собралась возвращать в зону безопасности? Будут ли созданы безопасные города? Изменит ли это демографическую карту региона?»

Политик добавил: «ЕС поддержит не одностороннюю отправку Турцией беженцев в зону безопасности, а процедуры, проходящие под эгидой таких международных организаций, как ООН».