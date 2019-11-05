Лондон, , 12:54 — REGNUM Великобритания на три года продлит учебную миссию «Орбитал», целью которой является подготовка боевиков ВСУ. Об этом, как передает «Интерфакс Украина», заявил 5 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

«Мы продлеваем нашу учебную миссию на Украине ещё на три года — чтобы мы могли обучать ещё тысячи украинских сотрудников и продолжать вносить изменения», — рассказал он.

По словам Уоллеса, решение было принято после того, как он посетил зону боевых действий в Донбассе.

Британского чиновника поблагодарил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, миссия «Орбитал» действует на Украине с 2015 года. В ней участвуют британские военные, прошедшие Ирак и Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО хотят, чтобы Украина вступила в альянс.

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