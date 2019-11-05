Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзезаявил РИА Новости, что его встреча с бывшим заместителем главы МИД Российской Федерации сенатором Георгием Карасиным может состояться в Праге 28 ноября.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что очередные переговоры Карасина и Абашидзе намечены в Праге на конец ноября.

Абашидзе намерен обсудить с российским коллегой вопросы развития торгово-экономических, транспортных и гуманитарных связей между странами, в том числе тему возобновления прямого авиасообщения. Также ранее спецпредставитель премьер-министра Грузии отмечал, что собирается поднять вопрос о ситуации на границе Грузии и Южной Осетии.

Напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.

После антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня, на который вышло несколько тысяч человек, с 8 июля указом президента России Владимира Путина был наложен временный запрет на полеты российских компаний в Грузию. В этот же день начало действовать решение Минтранса приостановить рейсы грузинских самолетов в Россию.

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