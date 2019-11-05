Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, намерен на предстоящей в конце ноября встрече в Праге с членом Совета Федерации РФ и бывшим заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным обсудить вопрос о ситуации на границе Грузии и Южной Осетии, передает 4 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Абашидзе собирается поднять вопрос о закрытии переходов в Ахалгори (югоосетинский поселок Ленингор) и обострении гуманитарной ситуации.

«Формально эти вопросы не предусмотрены нашей повесткой дня, этот тема Женевского формата, но мы используем каждую встречу, каждый формат, чтобы заострить внимание на самых тяжелых и острых темах. Мы всегда это делаем на пражских встречах. Мы делаем заявления, встречаемся со СМИ, и не только с грузинскими журналистами, и стараемся поднимать эти темы как можно острее»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что несмотря на уход с поста замглавы МИД, Карасин продолжит участвовать в переговорах с Абашидзе по поручению российских властей. После этого Абашидзе заявил, что главной темой встречи станет проблема временного запрета на полеты из России в Грузию.

Напомним, Грузия разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после августовских событий 2008 года существует ряд нерешенных вопросов. Формат переговоров Абашидзе — Карасин был создан в 2012 году после смены власти в Грузии и прихода коалиции, возглавляемой миллиардером Бидзиной Иванишвили. Последняя встреча Абашидзе и Карасина состоялась в Праге 13 июля.

После антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня, на который вышло несколько тысяч человек, с 8 июля указом президента России Владимира Путинабыл наложен временный запрет на полеты российских компаний в Грузию. В этот же день начало действовать решение Минтранса приостановить рейсы грузинских самолетов в Россию.

5 сентября Южная Осетия закрыла пропускной пункт в Грузию в районе Ленингора в ответ на провокационные действия грузинской стороны на госгранице.

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