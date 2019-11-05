Вильнюс, , 12:15 — REGNUM Депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов лишён мандата за оскорбление так называемых «лесных братьев», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение сегодня, 5 ноября, вынесла Центральная избирательная комиссия. Решение принято единогласно.

Титов высказался против увековечивания памяти Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Он публично призвал не устанавливать памятную табличку этому лицу, ссылаясь на приговор советского суда Ванагасу в том, что он виновен в гибели порядка 8 тыс. гражданских лиц, за что и был казнён.

В отношении Титова за эти слова началась процедура импичмента, однако он добровольно отказался от мандата члена горсовета Клайпеды, но повторно избрался на муниципальных выборах весной 2019 года.

В мае Клайпедский участковый суд оштрафовал Титова на 12 тыс. евро, позже эта сумма была снижена до 10 тыс. евро.

«Лесные братья» в Литве приравнены к национальным героям, а их вина в убийстве десяток тысяч гражданских лиц, особенно евреев, ещё до прихода нацистов, в Литве игнорируется. Публичные попытки усомниться — караются законом.

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