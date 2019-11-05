Пекин, , 12:17 — REGNUM Введение односторонних санкций не решит проблему в отношениях США и Ирана. Об этом 5 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в связи с введением Вашингтоном новых антииранских санкций.

«Мы считаем, санкции никаким образом не могут решить проблему», — сказал представитель дипломатического ведомства КНР.

Он также отметил, что сторонам необходимо встать на путь переговоров.

Напомним, 1 ноября стало известно о введении Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана. 5 ноября в Тегеране заявили об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года власти США вышли из ядерной сделки с Ираном и стали вводить санкции в отношении данной страны. Тегеран в ответ стал поэтапно отказываться от ядерных ограничений.