Москва, , 12:13 — REGNUM Решения о приоритетах во внешней политике для РФ вызывают вопросы, так как страна чаще всего вкладывает средства в развитие своих прямых конкурентов. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.

«Ошибка нашей внешней политики — зачем нам поддерживать материально любой режим за рубежом. Если бы все эти деньги оставались у нас, мы были бы процветающая страна. Поддерживаем Кубу, Никарагуа, Чили, Гондурас, пол Африки, всю Азию — зачем?», — возмутился Жириновский.

По его словам, в советские времена страна поддерживала Китай. Теперь это вторая экономика в мире.

«Сейчас Турции помогаем. А через 20 лет будут говорить: «Что мы сделали, Турция нас обогнала, 100 млн населения, мощная энергетика, металлургия», — опасается Жириновский.

Он напомнил, что Турция сегодня экспортирует металл в США.

«А кто построил металлургический завод (в Турции)? Мы. Для чего? Мы экспортируем металл в Америку и они — мы конкурентов порождаем. Безголовые сидят в нашем МИДе и те, кто отвечает за внешнеэкономическую политику в стране. Сами формируют страны, которые потом нам конкуренты», — заявил Жириновский.