Дублин, , 12:10 — REGNUM Премьер-министра Ирландии Лео Варадкар заявил в интервью The Sunday Independent, что количество просителей убежища в Ирландии за последние годы выросло на 60%, Премьер считает, что рост связан с увеличением потока в страну нелегальных мигрантов из Грузии Албании, передает 4 ноября Первый канал Грузинского телевидения.

Премьер-министр отметил, что мигранты должны прибегать к законным способам прибытия в страну, а «нелегальная миграция недопустима». По данным ирландских СМИ, в 2018 году за убежищем в Ирландии обратились 450 грузин или 12% от общего числа просителей убежища.

Посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабишвили прокомментировал заявление премьер-министра Ирландии в интервью The Irish Times. В беседе с ирландскими СМИ грузинский дипломат отметил, что большинство ходатайств грузинских граждан о предоставлении убежища безосновательны, из-за чего им отказывают в получении статуса.

«Не существует политических обстоятельств, из-за которых граждане Грузии просят убежища в Ирландии. Это также подтверждается тем, что 15 стран ЕС, в том числе Ирландия, включили Грузию в список стран безопасного происхождения. По моей информации, большинство ходатайств о предоставлении убежища лишены оснований»

По словам посла, миграция в целом является глобальной проблемой как для Ирландии, так и для других стран ЕС, сталкивающихся с проблемами, связанными с миграционными процессами. «Люди путешествуют для разных целей, в том числе для улучшения жизненных условий», — заявил Георгий Зурабишвили.