5 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что 9 мая 2020 года для участия в параде на Красной площади в Москве среди прочих участников антигитлеровской коалиции пригласят поляков. Правда, министерство обороны Польши говорит, что приглашения они пока не получали. Десять лет назад солдаты Войска Польского прошлись по Красной площади. А вместе с ними в российскую столицу приехали польские политики. А как сейчас?

Станислав Стремидловский, , 12:09 — REGNUM



Поляки в Москве. 9 мая 2010 года Brepr2.wp.mil.pl

Поляков заинтересовали слова заместителя министра обороны России — начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Андрея Картаполова. Выступая на торжествах в честь 25-летия организации ветеранов Главного политуправления Советской и Российской армии, он заявил: «Для участия в параде на Красной площади в Москве планируется привлечь до 20 парадных расчетов от государств-участников СНГ, стран антигитлеровской коалиции, в том числе Великобритании, США, Франции, Египта, Израиля, Ирана, Индии, Китая, Монголии, Польши и Сербии».

Эту информацию со своей стороны решила сразу же перепроверить польская газета Rzeczpospolita, которая обратилась с соответствующим запросом в министерство национальной обороны Польши (МОН). «Сообщаем вам, что до сегодняшнего дня со стороны Российской Федерации не поступало официального приглашения для представительского подразделения Войска Польского (российским аналогом его является рота почетного караула — С.С.) на празднование 75-летия окончания Второй мировой войны в Москве», — заявили изданию в оперативном центре МОН. При этом оборонное ведомство не стало уточнять, ожидает ли оно приглашение и согласится ли в случае его получения «на участие солдат польской армии в московских торжествах». Так что определенная интрига сохранятся. При этом стоит напомнить, что десять лет назад, в 2010 году, на праздновании 65-летия окончания Второй мировой войны в российской столице по Красной площади польские солдаты прошлись, а среди почетных гостей были как исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Коморовский, так и возглавлявший Польскую Народную Республику генерал Войцех Ярузельский.

Причем, и тогда прибытие делегации из Варшавы было непростым. С точки зрения физической подготовки с трудностями столкнулись военнослужащие Представительского батальона (сейчас — Представительского полка) Войска Польского. Перед отъездом в Москву они провели несколько тренировок у себя дома, осваивая проход под марши, присланные российскими коллегами. Как писали тогда польские издания, это оказалось «крайне утомительным, потому что наши солдаты проходят парады совершенно по-другому. Во время марша они идут около 60 метров и делают около 116 шагов в минуту. На Красной площади нужно будет идти около 200 метров и делать около 120 шагов в минуту». Тем не менее, после репетиций в подмосковном Алабино польские военные достойно показали себя на параде. Видеозапись с их проходом по Красной площади была размещена в социальных сетях, и польские блогеры с удовольствием отмечали, что их соотечественники шли впереди британских солдат. Сложнее оказалась ситуация с приглашениями польских политиков, тем более что в последний момент на внутренние разногласия наложилась апрельская трагедия в Смоленске с правительственным бортом с делегацией, которую возглавлял президент Польши Лех Качиньский.

Именно он должен был представлять свою страну 9 мая 2010 года в Москве. Хотя первоначально Качиньского, как заявляли представители Бюро национальной безопасности Польши, смущало то, что на торжества был приглашен и Ярузельский. По словам государственного секретаря канцелярии президента Польши Павла Выпыха, сказанным тогда, его шеф довольно негативно оценивает политическую роль генерала в период ПНР. В то же время Выпых заявлял, что на «дворе весна» и «более теплые настроения», так что «если президент Польши согласится, то, возможно, они полетят одним самолетом». После раздумий Качиньский все же согласился пригласить Ярузельского разделить с собой кресла в лайнере, но случилось то, что случилось. И от имени погибшего президента как бы выступил его брат, Ярослав Качиньский, который обратился к россиянам. «Друзья-россияне, — сказал он в видеообращении. — Сегодня, 9 мая 2010 года, на Красной площади должен был стоять мой любимый брат, президент Польши Лех Качиньский. Я знаю, о чем бы он думал, с гордостью глядя на проходящих польских солдат. Он думал бы о миллионах воинах, миллионах российских воинов, которые погибли, сражаясь с немецким Третьим Рейхом».

Ярослав Качиньский в заключении выразил надежду на то, что в отношениях России и Польши все изменится. И все, действительно, изменилось, однако вместо сближения Варшава и Москва отдалились еще сильнее друг от друга и в настоящее время практически не поддерживают на политическом уровне отношений. Появится ли спустя 10 лет шанс исправить положение? По большому счету, появление польских военных на Красной площади в мае будущего года не обязательно будет показателем улучшения польско-российского диалога, но одним из симптомов его — вполне возможно. Кое-что прояснит и более близкое событие, мероприятия в память освобождения концлагеря Аушвиц, взятого советскими войсками в январе 1945 года. В следующем году 27 января будет отмечаться 75-летие его освобождения. Посмотрим, как польская сторона станет интерпретировать эту дату и роль России.