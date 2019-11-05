Сеул, , 12:23 — REGNUM Решение о сотрудничестве в борьбе с загрязением атмосферы принято министрами экологи Китая и Республики Корея Ли Ганьцзе и Чо Мён Рэ по итогам встречи в Сеуле 4 ноября. Об этом сообщает 5 ноября газета The Chosun Ilbo.

Министры подписали план взаимодействия, направленный на решение проблемы опасных для здоровья человека мелкодисперсных частиц PM2.5. Ученые полагают, что микропыль накапливается в организме, что со временем приводит к развитию болезней сердца и сосудов, органов дыхания, раку лёгких.

В Южной Корее смог состоит из собственных выбросов и опасных частиц, попадающих из соседнего Китая, считают специалисты. Южнокорейский министр отметил факт загрязнения воздуха «извне», тогда как его китайский коллега подчеркнул, что Пекин активно борется за улучшение качества воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пересел на автомобиль на водородном топливе, желая лично поддержать развитие альтернативной энергетики в стране.

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