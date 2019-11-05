Ташкент, , 12:03 — REGNUM Ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) назначен Конгратбай Шарипов, сообщает 5 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на министерство высшего и среднего образования республики.

Шарипов с мая 2017 года занимает должность первого заместителя министра высшего и среднего специального образования. В министерстве перед новым ректором поставлена задача — организовать образовательный процесс на уровне выше, чем в Туринском политехническом университете.

Отметим, в 2009—2010 и 2017−2019 годах Конгратбай Шарипов занимал должность ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. В период с 2010 по 2017 год чиновник работал первым проректором по финансам и экономике университета.

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