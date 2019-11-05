Барнаул, , 11:57 — REGNUM В Алтайском крае сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность мэра Барнаула. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, губернатор Виктор Томенко назначил пятерых членов.

Ими стали главы министерства транспорта, а также промышленности и энергетики края, заместитель министра строительства и ЖКХ, председатель комитета регионального заксобрания по экономической политике и начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики.

Напомним, ранее «свои» пять представителей в комиссию назначили депутаты Городской думы. Отмечается, что конкурсные процедуры начнутся в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава администрации столицы края Сергей Дугиннеожиданно объявил об уходе со своего поста 15 августа. Он руководил городом почти четыре года. До избрания нового мэра администрацию Барнаула возглавил бывший первый заместитель Вячеслав Франк.

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