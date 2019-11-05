Карабулак, Ингушетия, , 11:51 — REGNUM В Ингушетии ушел в отставку мэр города Карабулака Ахмед Битиев. Решение покинуть этот пост он принял самостоятельно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Обязанности мэра Карабулака будет временно исполнять Магомед-Башир Осканов, ранее работавший главным государственным инспектором республиканского управления ФАС, пишет интернет-газета «Ингушетия». Сегодня, 5 октября, состоится представление и. о. главы Карабулака коллективу администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии оставили свои посты с начала осени 2019 года три мэра: мэр города Магас Беслан Цечоев, мэр города Назрань Алихан Тумгоев и мэр города Малгобека Сулейман Эгиев. В большинстве случаев отставка была вызвана истечением срока полномочий.