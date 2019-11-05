Тбилиси, 5 ноября 2019, 11:49 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили заявил в интервью изданию «Entrepreneur Georgia», что считает свое участие в политике самым ценным, что когда-либо сделал в своей жизни.
Олигарх утверждает, что его участие в политике является безвозмездным и подвергает риску его собственность, его жизнь и жизнь его родных.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, недавно Иванишвили заявил о том, что начинает еще одну крупную благотворительную инвестиции с целью возродить грузинский курорт Цхалтубо.
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