Ташкент, 5 ноября 2019, 11:48 — REGNUM Ректора Ташкентского государственного экономического университета Баходира Ходиева уволили за «допущенные ошибки в работе и слабую организацию образовательных процессов», сообщает 5 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на министерства высшего и среднего образования республики.
Глава университета был уволен во время совещания с участием советника президента Узбекистана Шерзода Кудбиева и Абдужаббора Абдувохидова. На совещании также присутствовали сотрудники Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и других ведомств.
Отметим, Баходир Ходиев возглавлял университет с мая 2016 года. До назначения, с 2015 года, занимал должность заместителя председателя правительства республики.
Напомним, 23 августа 2019 года во время совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал систему высшего образования в республике. По его словам, самый высокий уровень коррупции наблюдается в юридическом, финансовом и экономическом университетах.
Читайте также: Президент Узбекистана утвердил концепцию развития высшего образования