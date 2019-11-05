Ташкент, , 11:48 — REGNUM Ректора Ташкентского государственного экономического университета Баходира Ходиева уволили за «допущенные ошибки в работе и слабую организацию образовательных процессов», сообщает 5 ноября издание «Газета.uz» со ссылкой на министерства высшего и среднего образования республики.

Глава университета был уволен во время совещания с участием советника президента Узбекистана Шерзода Кудбиева и Абдужаббора Абдувохидова. На совещании также присутствовали сотрудники Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры и других ведомств.

Отметим, Баходир Ходиев возглавлял университет с мая 2016 года. До назначения, с 2015 года, занимал должность заместителя председателя правительства республики.

Напомним, 23 августа 2019 года во время совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал систему высшего образования в республике. По его словам, самый высокий уровень коррупции наблюдается в юридическом, финансовом и экономическом университетах.

Читайте также: Президент Узбекистана утвердил концепцию развития высшего образования