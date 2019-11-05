Дамаск, , 11:41 — REGNUM ВКС РФ с ночи на 3 ноября 2019 года возобновили воздушную кампанию на северо-западе Сирии. Были нанесены мощные удары по объектам террористических организаций в провинциях Идлиб, Латакия и Хама. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Особое внимание уделяется району города Кобани. Ожесточённые бои за этот опорный пункт джихадистов в провинции Латакия идут уже несколько месяцев. Сирийская арабская армия предпринимала неоднократные попытки штурма города, но все они оказались неудачными.

Террористы из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) регулярно проводят контратаки в данном районе. Как боевики, так и сирийские правительственные силы понесли тяжёлые потери в живой силе и боевой технике.

Усилено воздействие российских ВКС на юге, юго-востоке и западе провинции Идлиб, а также на юге провинции Алеппо и на северо-западе провинции Хама. В западном Идлибе под массированные удары попал город Джиср-эш-Шугур и соседние населённые пункты.

На юго-востоке Идлиба авиаудары нанесены по позициям группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городах Аль-Мушарифа, Аль-Джадан и Таль Аль-Шейх.

В южном Идлибе российские ВКС бомбили удерживаемые джихадистами города Кафр-Сиджна, Кафр-Набль, Ракая и ряд других населённых пунктов на этом направлении. Кроме того, серия ударов пришлась по югу провинции Алеппо и северной части равнины Аль-Гааб.