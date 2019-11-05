Берегово, Украина, 5 ноября 2019, 11:42 — REGNUM Административно-территориальная реформа, проводимая в Закарпатье, разделяет венгерские поселения, заявил заместитель главы областного совета Йосип Барто, сообщил 4 ноября ресурс Ukrmedia.
Территория возможного Венгерского района включает в себя нынешний Береговский район, части Виноградовского, Мукачевского и Ужгородского районов.
По мнению чиновника, это позволит приблизить Украину к Европе и решить проблему межнациональных взаимоотношений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Общество венгерской культуры в Закарпатье выразило протест в связи с высказываниями главы Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко. Чиновник поддержал министра иностранных дел Украины, который назвал жителей Закарпатья «украинцами венгерского происхождения».
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