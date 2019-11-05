Анкара, , 11:44 — REGNUM Строительство двух новых военных баз начал Вашингтон в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило 5 ноября Anadolu Ajansı.

Журналисты издания отмечают, что для этого в регион направлены дополнительная бронетехника, тяжелое вооружение и около 300 военнослужащих.

Также была замечена активность строительной техники, отмечают сотрудники СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре президент США Дональд Трамп сообщил о выводе из Сирии американских солдат. Позже были замечены колонны военных США в Сирии, которые двигались в сторону границы с Ираком. Но вскоре было объявлено, что они возвращаются, а газета The New York Times сообщила, что военный контингент в стране сократят только на 100 человек.