Москва, , 11:24 — REGNUM Министерство энергетики Украины рассчитывает занять максимально выгодную позицию на переговорах с РФ, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который объявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа через её территорию.

«Ну, во-первых, к этому следует относиться как к вполне естественному с точки зрения ведения переговоров приёму: «Мы можем без вас обойтись и заключать новый договор будем на своих условиях», — сказал Черняховский. — Во-вторых, это обычное в последние годы официальное позиционирование Украины: «Мы сами сильные и со всем справимся». В конце концов, что он должен был сказать? Они пытаются продавить максимально выгодную для них позицию, тем более что российская сторона их к этому постоянно поощряет, постоянно предлагает какие-то уступки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Оржеля, Украина готова к прекращению транзита российского газа. По его словам, в хранилищах сейчас находится рекордное количество газа, которое закачано, чтобы обеспечить население теплом в отопительный сезон.

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