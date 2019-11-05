Москва, 5 ноября 2019, 11:24 — REGNUM Министерство энергетики Украины рассчитывает занять максимально выгодную позицию на переговорах с РФ, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 5 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра энергетики Украины Алексея Оржеля, который объявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа через её территорию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Оржеля, Украина готова к прекращению транзита российского газа. По его словам, в хранилищах сейчас находится рекордное количество газа, которое закачано, чтобы обеспечить население теплом в отопительный сезон.
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