Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал угрозу со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business, опубликованном 4 ноября.

«Мы должны убедиться в том, что мир понимает риски, связанные с КПК, и последствия, — сказал глава дипломатического ведомства. — Хорошие новости заключаются в том, что президент Трамп признал эту угрозу».

В качестве примера Помпео привел политику Пекина в Синьцзяне, действия руководства страны в Южно-Китайском море и кибератаки.

Тем не менее Помпео считает, что США, несмотря на «риски», должны продолжать сотрудничество. Он также отметил, что для обеих стран пойдет на пользу подписание торгового соглашения.

Напомним, торговую войну между Китаем и США, которая началась в 2018 году, планируется прекратить в результате подписания нового торгового соглашения между странами. Ранее это планировалось сделать в Чили, но из-за продолжающихся беспорядков в южноамериканской стране встреча была отменена.