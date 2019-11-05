Тегеран, , 11:22 — REGNUM Иран с 6 ноября задействует центрифуги на объекте в Фордо, что запрещено ядерной сделкой. Об этом заявил 5 ноября президент страны Хасан Рухани.

В ходе выступления Рухани объявил, что ядерный объект в Фордо начнёт получать газ. Таким образом, Тегеран в четвертый раз прекратит выполнять обязательства в ядерной сделке.

Деятельность объекта останется под контролем МАГАТЭ, все предпринятые меры — обратимы, уточнил он. Их отмена возможна после возвращения сторон к выполнению обязательств.

Согласно договоренностям, Иран должен перепрофилировать ядерный объект в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов и не обогащать на нём уран. Единственным объектом по обогащению урана должен остаться Натанз.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.

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